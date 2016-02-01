У Лаврова говорят, что не получили от Турции данных о нарушении воздушного пространства Су-34

"Никаких материалов или данных о якобы имевшем место нарушении российским самолетом турецкого воздушного пространства в посольство РФ в Анкаре турецкая сторона не передавала", — заявили в департаменте информации и печати МИД РФ, сообщает РИА Новости.

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"Все заявления турецкой стороны на этот счет, дипломатично говоря, не соответствуют действительности", — подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара передала Москве данные, доказывающие нарушение воздушного пространства страны российским бомбардировщиком накануне.