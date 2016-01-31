Двойной теракт в Сирии унес жизни 45 человек

15:10, 31 января 2016
Мир
1096 0

Рядом с шиитской святыней Саида Зейнаб вблизи столицы Сирии, Дамаска, произошел двойной теракт.

REUTERS

Такую информацию обнародовало агентство SANA.

Читайте такжеВ результате взрыва у дворца президента Йемена погибли 7 человек

Согласно сообщению, возле автобусной остановки подорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. После того, как люди собрались помочь пострадавшим, два смертника привели в действие взрывные устройства, закрепленные на поясах.

По данным агентства Al Jazeera, ИГИЛ уже взяло на себя ответственность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter