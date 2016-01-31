Двойной теракт в Сирии унес жизни 45 человек

Такую информацию обнародовало агентство SANA.

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Согласно сообщению, возле автобусной остановки подорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. После того, как люди собрались помочь пострадавшим, два смертника привели в действие взрывные устройства, закрепленные на поясах.

#UPDATE The death toll from three blasts in a major district of Shiite #Damascus has climbed to 45: SANA pic.twitter.com/BYQQsLzAJy — CCTVNEWS (@cctvnews) January 31, 2016

По данным агентства Al Jazeera, ИГИЛ уже взяло на себя ответственность.