Американская компания из-за санкций переносит сборку автоматов Калашникова

Санкции, введенные Бараком Обамой в 2014 году в связи с аннексией Крыма, запрещают американским компаниям вести дела с восемью российскими производителями оружия, среди которых и концерн "Калашников", который производит АК-47, сообщает "Голос Америки".

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В 2015 году американское подразделение наладило производство в Таллитауне, штат Пенсильвания, однако теперь его решено перенести в город Помпано-Бич.

На прошлой неделе компания представила новую серию винтовок и дробовиков на оружейной выставке SHOT Show в Лас-Вегасе.

Kalashnikov USA получила от властей Помпано-Бич разрешение на производство, а также лицензию на импорт от Управления по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов.

Однако компании нельзя продавать оружие и производить боеприпасы, поэтому она будет работать через торговые компании в других штатах.

Автомат Калашникова был разработан советским конструктором Михаилом Калашниковым в 1946 году и по сей день остается самой популярной и распространенной автоматической винтовкой в мире. Предполагается, что было произведено около 75 млн экземпляров этой модели.