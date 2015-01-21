Американцы решили производить автоматы Калашникова

Как сообщает CNN, оно начнется во втором квартале 2015 года. Помимо автоматов в США будут выпускаться и гладкоствольные охотничьи карабины, ранее ввозившиеся из России, пишет Lenta.ru.

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По словам исполнительного директора RWC Томаса Маккроссина, поводом для такого шага стали американские санкции, запретившие ввоз на территорию США российского огнестрельного оружия. До введения санкций компания успела накопить на своих складах значительные запасы российского оружия, однако на долгое время их не хватит; спрос на продукцию «Калашникова» в США остается достаточно высоким.

С маркировкой Made in USA американская компания намерена производить автоматы, известные в США под обозначением АК-47. Такое оружие по лицензии и без в настоящее время выпускается в нескольких странах мира. Какие именно охотничьи карабины будут выпускаться в США, Маккроссин не уточнил. По его словам, в настоящее время компания RWC, которой принадлежит бренд Kalashnikov USA, занимается поиском площадки, где будет размещено производство.