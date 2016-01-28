В США подготовлен законопроект о прекращении закупок российских ракетных двигателей

Законопроект, который будет внесен председателем комитета Сената по вооруженным силам Джоном Маккейном и лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти, отменяет положение закона о расходах правительства на 2016 год, который допускает неограниченные закупки двигателей, пишет "Голос Америки".

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Джону Маккейну удалось успешно ограничить новые закупки ракетных двигателей РД-180 в ежегодном законе об оборонной политике, но это ограничение было отменено положением всеобъемлющего закона о бюджетных расходах, принятого в конце года.

По мнению Джона Маккейна, продолжение закупок двигателей, каждый из которых стоит около $30 млн, вознаграждает "Владимира Путина и его дружков денежным дождем в сотни миллионов долларов".

"Чем вы оправдаете такое? Американские налогоплательщики будут возмущены, когда узнают, что некоторые американские сенаторы хотят, чтобы американские налогоплательщики продолжали субсидировать российскую агрессию и кумовской капитализм", – заявил Джон Маккейн, выступая в Сенате.

Кевин Маккарти со своей стороны отметил, что США не должны полагаться на Россию в осуществлении космических запусков. "Отдавать такой критический аспект нашего будущего в руки страны, которая считает США угрозой, – не только глупо, но еще и подрывает изобретательность, которую можно найти по всей стране", – заявил конгрессмен.

Запрет на закупку российских двигателей создал почву для конфликта между консорциумом United Launch Alliance (ULA), который в настоящее время использует российские двигатели для своих ракет, и компанией SpaceX, которая хочет использовать собственные ракеты.

Две компании, Aerojet Rocketdyne и Blue Origin, соперничают за право производить американские двигатели для ULA.

Министр ВВС США Дебора Джеймс, которая выступала на слушаниях, рекомендовала создать запас из 18 российских ракетных двигателей и использовать их, пока аналогичные американские двигатели не пройдут испытания и не будут представлены.

По оценкам представителей ракетной промышленности и военных, это может произойти в 2019-2021 годах.