Маккейн напомнил о необходимости отказа от ракетных двигателей из РФ

Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. "Произошедшее никоим образом не должно повлиять на необходимость отказа от российских ракетных двигателей", - отметил сенатор. По его словам, эта "неудача не сможет препятствовать будущему успеху компании SpaceX и ее способности поддерживать национальную безопасность США в космической области".

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Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин призвал США пересмотреть свою позицию по санкциям в отношении Роскосмоса, сославшись на материал о последствиях аварии американского грузового космического корабля Dragon.

Американская ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon компании SpaceX, стартовавшая 28 июня к Международной космической станции, взорвалась на третьей минуте после взлета. Она несла около двух тонн груза для МКС. Корабль должен был доставить на станцию около двух тонн грузов, в частности продовольствие, оборудование и материалы для научных экспериментов.

Напомним, 3 июня Пентагон объявил конкурс на создание американского аналога российского ракетного двигателя РД-180, который используется на носителях Atlas V. Заявки от участников должны поступить к 23 июня, а итоги конкурса подведут в сентябре.