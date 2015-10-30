Начальник штаба армии США: Москву нужно избавить от мыслей о расширении агрессии

Об этом пишет The Times со ссылкой на заявления, сделанные Милли в ходе визита в Германию.

По мнению американского генерала, эти меры необходимы, чтобы удержать Россию от каких-либо наступательных военных операций.

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Милли подчеркнул, что Москву нужно избавить от мыслей о расширении агрессии, отмечает РБК по информации The Times.

Генерал поручил провести масштабную проверку американского контингента в Европе, чтобы представить свои выводы министру обороны США Эштону Картеру для последующего обсуждения в Белом доме.

Милли заявил, что, оценивая масштаб американских сил в Европе, будет учитывать в том числе новую военную доктрину Москвы. Подчеркивая, что он не настаивает на возвращении к временам холодной войны, когда около 300 тыс. американских солдат находились в Европе, генерал Милли заявил, что сокращение контингента зашло слишком далеко, и теперь должно быть отменено.

Ранее Милли называл Россию главной угрозой для Соединенных Штатов Америки, поскольку только Россия «обладает возможностями для уничтожения США». Об угрозе со стороны России Милли заявил, выступая перед комитетом вооруженных сил сената США, передает Reuters. По мнению Милли, угроза со стороны России является наиболее серьезной в связи с тем, что Москва обладает ядерным оружием, а также в связи с российской «агрессивной политикой» в последние годы.

Основной угрозой для США Россию называли также кандидат на пост главы Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд и министр ВВС США Дебора Джеймс.