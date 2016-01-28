ВОЗ созывает экстренное заседание по борьбе с вирусом Зика

Как сообщает Радио Свобода, об этом решении было объявлено после предупреждения американских ученых о том, что есть опасность возникновения пандемии лихорадки Зика.

Главной опасностью вируса Зика, переносчиками которого являются комары, считается микроцефалия - врожденное уменьшение размеров мозга и черепа у плода, приводящее к умственной отсталости.

Первые случаи заражения вирусом отмечены в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке зафиксированы четыре случая, по одному - в Калифорнии, Миннесоте, Виргинии и Арканзасе.

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Больницы в США, согласно распоряжению властей, на время перестанут принимать донорскую кровь от лиц, посетивших тропические страны, расположенные в зоне риска. Несколько авиакомпаний предложили вернуть деньги беременным женщинам из числа пассажиров, которые забронировали билеты на рейсы в Латинскую Америку.

В апреле 2015 года ВОЗ признала, что слишком медленно отреагировала на вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке, что обернулось масштабной эпидемией, унесшей свыше 10 тыс. человеческих жизней.

Вирус Зика по своим симптомам напоминает лихорадку денге, никаких лекарств или вакцины против него пока не существует. Оно представляет крайнюю опасность для беременных женщин.