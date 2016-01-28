Вирус Зика зафиксировали в Португалии, Финляндии и Германии

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

В этот же день еще один из случаев заболевания от вируса Зика был зафиксирован в Финляндии, пишет информагентство AP. В Хельсинки диагностировали вирус Зика у туриста, который прошлым летом посетил Мальдивы. Эпидемиолог Юсси Сане из Национального института здоровья утверждает, что это первый случай, связанный с Мальдивами.

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Вечером 27 января стало известно о двух случаях диагностирования вируса в Германии.

Как сообщал УНИАН, у жителя Дании подтверждено наличие вируса Зика. Есть подозрение, что он мог подхватить вирус в Америке, ведь датчанин путешествовал за пределы страны, в частности, в Южную и Центральную Америку.

Вирус Зика приводит к рождению детей с микроцефалией, что может стать причиной многих других патологий. Вирус передается через укусы комаров Aedes. Симптомами являются умеренный жар, сыпь и конъюнктивит. Обычно они сохраняются от двух до семи дней, но у многих пациентов симптомы отсутствуют вообще.

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Лечения или вакцины от этой болезни нет. Лучший способ предупредить ее - защитить себя от укусов комаров. Вирус циркулирует в Африке, Америке, Азии и Тихоокеанском регионе. Во Всемирной организации здравоохранения сообщают, что на данный момент не существует ни лечения, ни вакцины от вируса Зика.