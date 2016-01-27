Полиция Швеции назвала возможную причину взрыва в торговом центре

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Svt.se, причиной инцидента могло стать пиротехническое устройство.

«Очень похоже на мощную петарду, это первоначальная оценка. На данный момент техники не смогли предложить другую причину взрыва», — уточнил представитель полиции города Свен-Эрик Ульссон.

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Как сообщал УНИАН ранее, в центре столицы Швеции Стокгольме прогремел взрыв в торговом центре. Отмечается, что люди во время взрыва не пострадали.