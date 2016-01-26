The New York Times: оппозиционные группы в Молдове объединяются для протестов против нового правительства

В статье Кита Гиллета под названием "Оппозиционные группы в Молдове объединяются для протестов против нового правительства", опубликованной на сайте газеты The New York Times, пишется о том, что несмотря на холодную погоду, проевропейские и пророссийские оппозиционные группы страны объединились, чтобы выкрикивать антиправительственные лозунги и требовать новых выборов. Эта акция продолжила серию протестов, начавшихся в ноябре 2014 года, в столице Молдовы, когда стало известно о масштабной банковской афере с участием политиков.

Поводом для последней волны протестов стало назначение Павла Филипа на пост премьер-министра в среду вечером. Он возглавил третье правительство страны менее чем за год.

Расколотый парламент в течение нескольких месяцев спорил о том, как заменить Валерия Стрельца, который получил вотум недоверия и был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра в октябре после трех месяцев пребывания в должности.

Выбор Филипа, бывшего министра технологий, должен был помочь выйти из политического тупика. Но его рассматривают, как доверенное лицо состоятельного и влиятельного бизнесмена, Влада Плахотнюка, которого считают символом всех проблем Молдовы.

Вскоре после того, как Филип принял присягу, тысячи людей окружили молдавский парламент, группа протестующих прорвалась через полицейские кордоны, чтобы попасть внутрь здания. Местные СМИ сообщили, что полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Но демонстрации продолжились за пределами здания, несмотря на холодную погоду.

"У людей очень серьезный настрой – и решительные намерения", - говорит Станислав Павловский, бывший судья Европейского суда по правам человека и основатель платформы "Достоинство и правда", проевропейского политического движения.

Молдаване возмущены коррупцией в стране и исчезновением $1 млрд из трех молдавских банков в 2014 году, эта сумма эквивалентна одной восьмой всего годового объема производства страны.

На демонстрации в сентябре вышли более 40 тыс. человек. Такого количества протестующих не было со времен обретения независимости в 1991 году. На месте проведения протестов было развернуто примерно 300 палаток. Они расположены за пределами главного правительственного здания; ведущую роль взяла на себя платформа "Достоинство и правда".

Бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат, был задержан в октябре в связи с пропажей денег; свою причастность он отрицает. Тем не менее, многие молдаване говорят, что было сделано слишком мало для привлечения виновных к ответственности.

"Украденный $1 млрд стал последней каплей во многих отношениях", - сказал Нику Попеску, аналитик Института Евросоюза по исследованию безопасности в Париже. "Это заставило людей в Молдове перейти от разочарования к активной оппозиции".

Касательно назначения премьер-министра, Нику Попеску сказал, "не имеет значения, Филип это или другой политик – реальная власть в молдавской политике у Плахотнюка". Он добавил, что Плахотнюк "сейчас является наименее популярной фигурой в Молдове".

Растет недовольство политическим истеблишментом страны. В недавнем опросе, проведенном Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, почти половина респондентов заявили, что они не доверяют никому из руководителей страны. Результаты опроса позволяют предположить, что если бы сейчас были проведены новые выборы, то три из пяти партий в парламенте потеряли бы все свои места.

Экономически Молдова едва удерживается на плаву, и некоторые аналитики говорят, что в стране назревает кризис. "По разным оценкам, через один-два месяца Молдова не сможет осуществить свои бюджетные платежи, в том числе выплатить государственные зарплаты и пенсии", - сказал Аркадий Барбэрошие, исполнительный директор Института общественной политики, научно-исследовательской группы в Кишиневе. "Проевропейские партии пришли к власти в 2009 году и не снизили уровень коррупции. Хуже того, они просто перенаправляют денежные потоки в свои карманы".

Европейский союз, подписавший договор о сотрудничестве с Молдовой в июне 2014 года, наблюдает за происходящим с обеспокоенностью. Майя Кочиянчич, пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам взаимоотношений соседних стран, 20 января выступила с заявлением, призывая все стороны "вступить в диалог и вместе найти решение".

Лидеры протеста говорят, что они хотят отставки нового правительства до четверга, но это вряд ли, решит основные проблемы Молдовы.

"Лидеры протеста в настоящее время столкнулись с дилеммой", - сказал Аркадий Барбэрошие. "Молдова остро нуждается в действующем правительстве, которое могло бы вести переговоры с иностранными партнерами страны и заполнить пробелы в бюджете, чтобы остановить социальный взрыв". По его мнению, наиболее вероятным результатом станет компромисс, который позволит Филипу остаться в должности с обещаниями реформ и новых выборов в этом году.

Однако, Нику Попеску заявил, что пока Филип будет оставаться премьер-министром, гнев общественности не утихнет. "Хотя нынешние протесты, скорее всего, закончатся в ближайшие дни", - сказал он, "они вспыхнут снова, когда в Молдове возникнет следующий кризис".