У Лаврова возмущены решением США отозвать аккредитацию у консулов РФ

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Возмущены решением Вашингтона отозвать аккредитации у пяти из шести почетных консулов Российской Федерации в США - в Калифорнии, Юте, Миннесоте, Флориде и Пуэрто-Рико. Более того, им даже грозят уголовным преследованием», - сказала Захарова.

Она заявила, что попытки в обоснование подобных «неадекватных действий» обвинять Россию в эскалации напряженности в двусторонних делах «не выдерживают критики».

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«Общеизвестно, что именно США развязали санкционную агрессию против России и осуществляют широкомасштабную русофобскую пропаганду по всему миру, пытаясь отвести от себя ответственность за поддержку вооруженного переворота на Украине и кровопролитной войны в Донбассе. Американские спецслужбы не прекращают провокации против работников российских дипломатических представительств, причем не только в США», - сказала она.

Представитель российского МИД считает, что решением по почетным консулам Администрация Барака Обамы продолжает линию на свертывание связей с РФ.

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По словам Захаровой, американские власти в очередной раз наглядно продемонстрировали истинное отношение к развитию контактов между людьми, налаживанием которых как раз и занимались почетные консулы, наряду с оказанием помощи посещающим США россиянам.

Как сообщал УНИАН, Государственный департамент США сообщил, что отменил аккредитацию пяти почетных консулов России в США в ответ на преследования американских дипломатических работников в России.