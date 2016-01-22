Госдеп США объяснил решение лишить аккредитации 5 консулов России

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отметил представитель Госдепартамента Марк Тонер, вмешательством России в дипломатическую и консульскую деятельность США стали не только эти преследования, но и, например, принудительное закрытие Американского центра в Москве и 28 отделений по всей России.

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Спикер предупредил, что Вашингтон готов и на дальнейшие ответные действия, если в России будут продолжаться новые попытки воспрепятствовать дипломатической и консульской деятельности США.

Одновременно он подчеркнул, что это не касается официальных дипломатических отношений между двумя странами, которые из-за ответа США не понесут вреда, и не повлияет на дипломатическую деятельность России в США, вместе с посольством, консульствами и культурным центром.

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Институт почетных консулов, которые не являются дипломатическими работниками, предусматривает, что такие лица могут выполнять некоторые ограниченные функции консульского представительства одного государства на части территории другого. Нередко это граждане самой страны пребывания.