Россия формирует новые дивизии в ответ на активизацию военных учений НАТО
Россия будет формировать четыре новые дивизии сухопутных войск в ответ на активизацию военных учений НАТО.
Об этом заявил главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков, передает "Крым.Реалии".
"В 2016 году будут сформированы три дивизии на западном направлении и одна – на центральном", – сказал Салюков.
Он уточнил, что новые дивизии будут формироваться на основе бригад, которые уже существуют.
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Генерал-полковник Салюков также заявил, что Россия будет проводить семь совместных военных учений с зарубежными странами в 2016 году, в том числе впервые – с Пакистаном.
Напомним, ранее сегодня Салюков заявил, что если будет поставлена такая задача, то Россия готова разместить сухопутные войска в оккупированном Крыму.