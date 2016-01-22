Россия формирует новые дивизии в ответ на активизацию военных учений НАТО

Об этом заявил главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков, передает "Крым.Реалии".

"В 2016 году будут сформированы три дивизии на западном направлении и одна – на центральном", – сказал Салюков.

Он уточнил, что новые дивизии будут формироваться на основе бригад, которые уже существуют.

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Генерал-полковник Салюков также заявил, что Россия будет проводить семь совместных военных учений с зарубежными странами в 2016 году, в том числе впервые – с Пакистаном.

Напомним, ранее сегодня Салюков заявил, что если будет поставлена такая задача, то Россия готова разместить сухопутные войска в оккупированном Крыму.