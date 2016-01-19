Министр транспорта Германии призвал подготовиться к закрытию границ

Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интервью, опубликованном в Münchner Merkur, передает Lenta.ru. «Я настоятельно советую подготовиться к неизбежному закрытию границ. Нужно подготовить план на этот случай», - сказал Александр Добриндт, являющийся членом Христианско-социального союза (ХСС), партнера и союзника партии Меркель (ХДС) по фракции в парламенте.

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Министр раскритиковал политику канцлера в отношении мигрантов и призвал ее изменить курс: «Германия больше не может принимать беженцев, мы достигли предела. Мигранты не успевают интегрироваться, не нужно забывать к тому же об ограничениях на рынках труда и жилья, а также о нагрузке на социальный сектор». Решение проблемы миграции Александр Добриндт назвал «важнейшим вопросом для Германии и ее союзников».

«Если мы не сможем закрыть границу, Европа встанет на колени. Ангела Меркель должна дать ясный сигнал: "Не нужно думать, что любой желающий может просто взять и приехать в Германию в поисках лучшей жизни"», - добавил он.

Миграционный кризис, разразившийся в Европе в 2015 году, наиболее заметно ударил по Германии. Согласно официальному прогнозу, в стране в 2016 году будут зарегистрированы около 800 тыс. мигрантов. За 2015 год на территорию стран Евросоюза прибыли более миллиона мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис является крупнейшим в мире со времен Второй мировой войны.