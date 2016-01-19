В "ИГ" подтвердили гибель своего палача "Джихади Джона" - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание террористической группировки.

Отмечается, что боевик был гражданином Великобритании арабского происхождения.

В издании боевиков отмечается, что Эмвази погиб 12 ноября 2015 года в результате авиаудара беспилотника по его автомобилю.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре американские военные осуществили атаку беспилотником по палачу ИГИЛ, известному под псевдонимом "Джихадист Джон". Атака была осуществлена в окрестностях сирийского города Ракка, который "Исламское государство" считает своей столицей.

В Пентагоне тогда заявили, что на 99% уверены в ликвидации боевика, однако, подтверждений этого пока не было.

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Отмечается, что смерть Эмвази подсуммирует более чем год попыток Запада уничтожить боевика, который стал особенно известен в августе 2014 после появления в сети видео, где он обезглавливает американского журналиста Джеймса Фоули. С того времени он неоднократно фигурировал в видео казней иностранных заложников ИГИЛ.