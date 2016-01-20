Bloomberg: Сегодня Керри и Лавров обсудят сразу две войны - в Украине и Сирии

Сегодня госсекретарь США Джон Керри встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить сразу две войны: в Сирии и на Донбасе, передает ZN.UA со ссылкой на Bloomberg.

Диалог начнется под эгидой ООН на следующей неделе. 13 января президенты Барак Обама и Владимир Путин старались решить вопросы участников переговоров во время телефонного разговора, но не смогли достичь согласия.

Американские эксперты считают, что в этом вопросе у Лаврова есть основания вести разговор с позиции силы, поскольку российские бомбардировки в Сирии изменили расположение сил. "С помощью российских ВВС силы Асада начали побеждать на поле боя. Поэтому настоящие переговоры начнутся именно сейчас", - считает директор центра исследования проблем Ближнего Востока в Университете Оклахомы Джошуа Ландис.

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В это же время, ситуация совсем другая в диалоге российского и американского дипломата относительно Украины, о войне на востоке которой Керри и Лавров тоже сегодня будут говорить.

Напомним, 15 января помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд встретилась с советником президента России Владиславом Сурковым. Данное мероприятие было направлено на обеспечение полного выполнения Минских соглашений.