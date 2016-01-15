Госдеп США назвал цель встречи Нуланд с советником Путина

При этом она скоординирована с другими участниками «нормандского формата» - Украиной, Германией и Францией.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии представителя государственного департамента США Джона Кирби.

Отмечается, что в дополнение к встрече государственного секретаря США Джона Керри с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым 15 декабря 2015 года, сегодня помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии виктория Нуланд встречается с советником президента России Сурковым в Калининграде с целью обсудить ситуацию на востоке Украины, а также необходимость полной имплементации Минских соглашений.

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По словам представителя Госдепа, эта встреча является частью постоянных усилий США сотрудничать с Россией, чтобы обеспечить полное выполнение Минских соглашений в тесной координации с другими странами «нормандского формата» - Украиной, Германией и Францией.

Напомним, ряд СМИ сообщал о том, что сегодня в Калининграде может состояться встреча заместителя госсекретаря США Нуланд и помощника президента РФ Суркова.