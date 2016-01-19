В Ливии сформировали новое правительство

"Я поздравляю ливийский народ и президентский совет с формированием национального соглашения", - написал в Twitter спецпредставитель ООН по Ливии Мартин Коблер.

В кабинет, возглавляемый известным бизнесменом Фаизом Сараджем, вошли 32 министра, передает Росбалт.

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Как отмечают наблюдатели, формальное создание правительства не решает существующих проблем. Пока неизвестно, когда и каким образом кабинет Сараджа сможет приступить к осуществлению функций исполнительной власти на территории Ливии в условиях, когда сохраняются разногласия между властными центрами в Тобруке и Триполи, а важнейшие нефтеэкспортные порты осаждают боевики террористической группировки "Исламское государство".