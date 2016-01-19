В Японии умер самый старый мужчина в мире

Как сообщает русская служба Би-би-си, по словам медиков, причиной смерти стал сердечный приступ на фоне пневмонии.

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Родившийся 13 марта 1903 года Коидэ был обладателем рекорда Гиннеса, перешедшего к нему после смерти другого японца, Сакари Момои, умершего в июле. Коидэ был лишь на месяц младше Момои.

Титул самого старого жителя планеты по-прежнему принадлежит американке Сьюзанне Мушатт Джонс, которую все потомки называют "тетушка" вне зависимости от родственной связи. Женщине 116 лет.

По данным Книги рекордов Гиннеса, самой старой долгожительницей в мире была француженка Жанна Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет.