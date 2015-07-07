В Японии умер самый старый мужчина по версии Книги рекордов Гиннеса
09:43, 07 июля 2015Мир
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Сакари Момои ушел из жизни на 113-м году жизни.
Сакари Момои / aitonline.tv
В японском городе Сайтама умер старейший житель планеты Сакари Момои.
Долгожитель ушел из жизни в возрасте 112 лет, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Reuters.
По словам родственников Момои, он сохранял ясность мыслей до самого конца.
Житель Японии попал в Книгу рекордов Гинесса как старейший житель планеты в августе 2014 года.
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Как сообщал УНИАН, 8 июня 2014 года в США умер самый старый мужчина планеты по версии Книги рекордов Гиннеса.
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