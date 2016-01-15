В Европу с начала года прибыли 24 тысячи мигрантов

За две недели января в Европу по морю прибыли около 24 тысяч мигрантов. Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции.

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"В первые две недели нового года в Европу прибывали около 1700 мигрантов ежедневно", - говорится в отчете организации

Также отмечается, что с начала 2016 года при попытке пересечь Средиземное море в направлении Европы погибли 59 человек, еще 11 погибли в двух ДТП с автобусами в Турции.

Согласно данным организации, по так называемому Средиземноморскому маршруту в Грецию прибыло абсолютное большинство искателей убежища – 23 тыс. 302 человека. Еще 362 мигранта добрались в Италию.

В среду в море удалось спасти 105 человек, еще 450 – во время последней спасательной операции. Они в указанную статистику не включены.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, в 2015 году в Европу по морю прибыли более миллиона беженцев.

21 декабря Международная организация по миграции сообщила, что общее количество всех мигрантов, прибывших в Европу по морю и суше составляет 1,6 млн человек.