В 2016 году в Европу через Турцию попытаются въехать около миллиона беженцев – МИД ФРГ

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Spiegel Online, такие цифры были представлены парламентским статс-секретарем при министре внутренних дел ФРГ Оле Шрёдером в ходе беседы со шведскими и датскими коллегами, на которой также присутствовал еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

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При этом сама Турция сможет принять на своей территории в лучшем случае около 200 тыс. мигрантов.

Издание также отмечает, что Шрёдер раскритиковал Еврокомиссию, заявив в частности, что предпринимаемые меры пока «не приносят эффекта», а число беженцев не снижается.

«Сейчас до сих пор ежедневно прибывают в среднем по 4000 беженцев через Турцию в Грецию», - цитирует слова политика издание.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, в 2015 году в Европу по морю прибыли более миллиона беженцев.

21 декабря Международная организация по миграции сообщила, что общее количество всех мигрантов, прибывших в Европу по морю и суше составляет 1,6 млн человек.