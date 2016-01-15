The Daily Beast: Джакарта, Париж, Сан-Бернардино: эпоха "мародерских терактов с применением огнестрельного оружия"

В статье Кристофера Дикки под названием "Джакарта, Париж, Сан-Бернардино: Эпоха "мародерских терактов с применением огнестрельного оружия", опубликованной на сайте издания The Daily Beast, пишется о том, что в четверг, пока Америка спала, террористы нанесли удар в Джакарте. Их многосторонняя атака сильнее всего задела символ Соединенных Штатов: кофейню Starbucks.

Несмотря на взрывы бомб, захват заложников и длительные перестрелки с индонезийской полицией на улице Тамрин (недалеко от нескольких посольств, роскошных отелей, и офисов Организации Объединенных Наций), потери были небольшими, по меркам современного терроризма. В первоначальных сообщениях говорилось, что погибли семь человек, в том числе пять нападавших. Это характеризует реакцию индонезийских властей и демонстрирует неумелость убийц.

На своем веб-сайте так называемое "Исламское государство" именем предполагаемого халифата взяло на себя ответственность за атаки, "направленные на иностранных граждан и силы безопасности, которые должны были защищать их в индонезийской столице".

Еще в ноябре, полиция перехватила разговоры ИГИЛ о "концерте", запланированном в Индонезии, и, по предположениям, 100 индонезийских граждан могли присоединиться к рядам ИГИЛ в Сирии.

Но конкретная принадлежность безумцев в этом случае менее важна, чем их методы. Осада групп террористов, которые использовали штурмовые винтовки и низкосортную взрывчатку, чтобы убивать невинных людей в кафе, на стадионах, в гостиницах, торговых центрах. И это стало стандартной процедурой для экстремистов по всему миру.

Действительно, такие действия стали настолько распространенными, что западные аналитики, который занимаются проблемой борьбы с терроризмом, дали им новое название: MTFA, или мародерские теракты с применением огнестрельного оружия.

В прошлом месяце – события в Сан-Бернардино, за месяц до этого – ужасающее кровопролитие в Париже в ноябре, следом за убийствами в Charlie Hebdo и кошерном магазине в январе.

Другие примеры MTFA – атака на пляже в Тунисе в июне, в которой погибли 38 человек, 30 из них – британцы; нападение на Westgate Mall в Найроби в 2013 году (67 погибших), совершенное группировкой Аль-Шабаб; и первые по-настоящему безжалостные многосторонние атаки в Мумбаи в 2008 году, когда бойцы Лашкар-э-Тайба убили 168 человек.

Не всегда это ИГИЛ, но такие действия "создали ощущение того, что существует глобальная угроза, которая может появиться в любом месте без определенной цели", - говорит Жиль Кепель, французский эксперт по радикальному исламу. Террористы, кажется, могут быть где угодно. И это правильное предположение, если учесть, что "случайный терроризм" поддерживают такие идеологи, как Абу Мусаб аль-Сури и Абу Бакр аль-Наджи. Они хотят не только внушить страх, но и спровоцировать чрезмерную реакцию, тем самым стравливая мусульман и остальной мир.

Вот почему администрация Обамы и другие ответственные лидеры на Западе аккуратно пытаются успокоить шумиху. Но в то же время, некоторые эксперты по борьбе с терроризмом предупреждают, что, если недооценить угрозу, то с ней могут не справиться должным образом.

Во вторник президент Обама сказал Мэтту Лауэру, представителю канала NBC, в Today Show, что, несмотря на нагнетание страха кандидатом в президенты Дональдом Трампом, "перед нами нет никаких экзистенциальных угроз".

Возможно, это правда, но Обама не видит главного, говорит ветеран антитеррористических операций ЦРУ, который отказался ссылаться на источники.

"Ничто не является "угрозой существованию", пока это не произойдет с вами", - сказал он. "Это как создание соломенного чучела: если оно не представляет угрозы существованию, то его можно игнорировать".

На самом деле, эти глобальные мародеры меняют наш образ жизни.

"Они распространяются, как инфекция", - сказал ветеран, и борьба с ними "будет продолжаться". Они, возможно, и не погубят наш мир, как могла бы ядерная катастрофа во время холодной войны. Но они уже уничтожают мир, каким мы его знаем. Они заставляют нас пересматривать свои путешествия, и даже привычные маршруты передвижения в наших родных городах.

Тем не менее, некоторые предсказания идеологов терроризма не сбылись: не существует массовой поддержки идеологии джихада.

"Вы всегда можете собрать небольшую группу для работы", - говорит Кепель. "Но они не смогли использовать терроризм в качестве луча, который укажет путь массам". В основном, их новобранцы – это неудачники, изгои и преступники, и их относительно немного. Например, количество столь обсуждаемых европейских новобранцев в ИГИЛ достигает всего нескольких сотен или пары тысяч. И последние действия террористов могут уменьшить его.

"Они могут убивать людей и себя, но они не получат политического преимущества", - говорит Кепель. "Они могут иметь в своем распоряжении бомбы по всему миру, но является ли это признаком силы?"

Возможно, нет, но нам лучше привыкнуть к мысли о том, что это знамение времени.