Путин о смерти Немцова: "совсем не факт, что человека надо было убивать, я никогда это не приму"

Как передаёт корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

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"По поводу преступления в отношении Бориса Ефимовича Немцова. Я был с ним знаком лично, у нас не всегда были с ними дурные отношения, я с ним никогда отношения не портил, он избрал такой путь политической борьбы, личных атак. Я к этому привык, ни он один, но это совсем не факт, что человека надо убивать, я никогда это не приму", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это расследование должно быть завершено, а участники должны быть наказаны, кто бы это не был.

По словам российского лидера, нужно установить, прячутся они в Чечне или за границей.

Путин заявил, что это вопрос никогда не обсуждал с руководством Чечни и не собирается этого делать, так как следствие должно установить виновника как бы долго оно не продолжалось.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.