В Германии может произойти серия терактов по парижскому сценарию - Bild

Существует большая вероятность того, что в Германии могут произойти теракты наподобие тех, которые произошли в Париже 13 ноября.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на секретный доклад МВД страны, передает Европейская правда.

Как отмечает издание, в тексте документа подчеркивается, что Германия стала "целью для насилия, мотивированного джихадистскими взглядами".

"Оно может проявить себя в любое время в виде атак против государственных и общественных учреждений, госслужащих и гражданских лиц", - говорится в докладе.

В частности в документе идет речь о подобности атак с теми, что произошли в Париже.

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"Они могут длиться несколько дней, с использование огнестрельного оружия и бомб", - говорится в докладе.

Наибольшую опасность, согласно МВД, составляют 300 граждан Германии, которые вернулись из Сирии, где участвовали в боевых действиях на стороне ИГИЛ.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже было совершено серию терактов, которые унесли жизни 130 человек.

Как выяснило следствие, люди, причастные к организации терактов, проживали не только на территории Франции, но и Бельгии.