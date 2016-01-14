СБ ООН готовит резолюцию, которая усиливает санкции в отношении КНДР - СМИ

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатический источник в Совбезе ООН.

Отмечается, что более жесткая позиция ООН необходима, чтобы отобразить изменения в своей политике, которые бы соответствовали заявлению КНДР о проведении испытания водородной бомбы, что является "кардинальным отличием" от трех предыдущих случаев испытания ядерного оружия.

Собеседник подчеркнул, что все 15 членов Совбеза ООН согласны с тем, что КНДР должна быть свободной от ядерного оружия.

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Ранее УНИАН сообщал, что КНДР 6 января объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв был признан техногенным, но международные эксперты все еще сомневаются, что корейцы испытали именно водородную бомбу, изготовление которой требует знания высоких технологий.

Совет Безопасности ООН выразил протест против действий Северной Кореи и готовит новый раунд санкций. США, Южная Корея и Япония также обещали подготовить ответ на действия КНДР. 13 января Палата представителей Конгресса США одобрила закон о санкциях против КНДР.