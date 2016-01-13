Палата представителей Конгресса США одобрила закон о санкциях против КНДР

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Члены нижней палаты проголосовали в пользу принятия законопроекта почти единогласно. За высказались 418 человек, против — двое. Подавляющее большинство и республиканцев, и демократов поддержали документ.

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В свою очередь, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что палата рассмотрит законопроект о введении санкций в отношении КНДР в ближайшее время.

Законопроект был представлен в Конгресс в начале 2015 года, однако на голосование его не выносили до тех пор, пока Пхеньян 6 января не объявил об успешном испытании водородной бомбы.