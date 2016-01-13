Россия прокомментировала слова Эрдогана о намерениях Москвы построить в Сирии новое государство

Об этом российское ведомство написало на своей странице в Facebook.

"Это высказывание выглядит абсурдно для тех, кто внимательно следит за неизменностью российской позиции в отношении единства и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, в России настаивают, что Москва неизменно выступает за сохранение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

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В подтверждение данных слов МИД России привело примеры официальных заявлений Лаврова, где главные слова выделило большими буквами якобы специально для турецкой стороны.

12 января Президент Турции Р.Т.Эрдоган во время официального мероприятия заявил, что Россия прилагает усилия по созданию... Опубликовано МИД России 13 января 2016 г.

Напомним, вчера Эрдоган заявлял, что Россия готовит почву для создания в Сирии нового государства в районе северной провинции Латакия. По его словам, именно с этим связаны атаки против туркмен в этом районе.

Стоит подчеркнуть, что отношения между Россией и Турцией резко ухудшились после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. Анкара утверждает, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство.