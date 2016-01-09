Южная Корея: видео запуска ракеты КНДР сфабриковано

Видеозапись запуска баллистической ракеты с подводной лодки, распространенная властями КНДР через официальное телевидение, могла быть смонтирована из старых записей, считают в армии Южной Кореи, пишет Русская служба Би-би-си.

Видеозапись, на которой с подводной лодки взлетает и улетает за горизонт баллистическая ракета, а лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском с борта корабля, была распространена в субботу утром.

Предположительно на видеозаписи может быть запечатлена находящаяся в разработке баллистическая ракета KN-11. Также возможно, что подводная лодка, с которой проводился пуск, является собственной северокорейской разработкой.

Впрочем, источники в южнокорейской армии считают, что монтаж видео указывает на то, что оно, скорее всего, сфабриковано. "Мы считаем, что в северокорейском видео запуска баллистической ракеты использованы фрагменты более старой записи, запуска ракеты "Скад", - цитирует представителя армии Южной Кореи новостное агентство "Йонхап".

Видео может быть ответом на включение Южной Кореей пропагандистских трансляций из огромных динамиков, расположенных вдоль демилитаризованной зоны, говорят эксперты. Динамики вновь включили 8 января, которое считается днём рождения Ким Чен Ына.

КНДР в среду объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв был признан техногенным, но международные эксперты все еще сомневаются, что корейцы испытали именно водородную бомбу, изготовление которой требует знания высоких технологий.

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Совет Безопасности ООН выразил протест против действий Северной Кореи и готовит новый раунд санкций. США, Южная Корея и Япония также обещали подготовить ответ на действия КНДР.