Северная Корея показала новое видео испытания баллистической ракеты

КНДР опубликовала новое видео запуска баллистической ракеты морского базирования, который предположительно был проведен 21 декабря прошлого года.

Кадры испытания были показаны по Центральному телевидению КНДР вечером в пятницу, пишет ТАСС.

В новом ролике виден практически вертикальный старт ракеты. За пуском ракеты наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Ранее КНДР уже публиковала кадры испытания баллистической ракеты для субмарин, которое, как полагают, прошло в мае. Тогда угол взлета ракеты составлял примерно 45 градусов.

О том, что КНДР продолжает предпринимать активные усилия, направленные на создание баллистической ракеты морского базирования, сообщил в конце декабря неправительственный Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкина в Вашингтоне.

Заключения данного научно-исследовательского заведения основаны на результатах проделанного им анализа свежих фотографий судоверфи на восточном побережье КНДР, сделанных со спутников.

По свидетельству американских экспертов, эти фотографии, приобретенные у компании DigitalGlobe в США, "как представляется", подтверждают данные о том, что 21 декабря КНДР предприняла попытку испытательного запуска баллистической ракеты KN-11 с подводной лодки Sinpo (по западной классификации). Военное командование Южной Кореи также подтверждало факт тестового запуска КНДР баллистической ракеты подводного пуска в декабре.

Напомним, утром 6 января власти КНДР заявили об успешном испытании водородной бомбы.

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Справка. КНДР, вступив в 1974 г. в МАГАТЭ и подписав в 1985 г. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отказалась от его производства и согласилась на инспекции МАГАТЭ.

В 1992 г. КНДР и МАГАТЭ заключили соглашение о мерах по контролю над ядерными объектами (соглашение о гарантиях).

В 1993-1994 и 2002-2003 гг. возникли кризисы, связанные с выполнением обязательств КНДР по ДНЯО и соглашению о гарантиях МАГАТЭ - КНДР не допустила инспекции МАГАТЭ, а западные страны обвинили Пхеньян в разработке ядерных программ. В результате КНДР вышла из МАГАТЭ (1994) и ДНЯО (2003) и возобновила ядерную программу.

В связи с ядерными испытаниями, которые КНДР провела в 2006, 2009 и 2013 гг., и запуском в 2012 г. ракеты-носителя, который многие страны расценили как испытание баллистической ракеты, СБ ООН ввел ряд санкций (резолюции 1718, 1874, 2087, 2094).

Они включают эмбарго на поставку в КНДР вооружений, материалов и оборудования, которые могут использоваться для осуществления программ, связанных с ядерным оружием и баллистическими ракетами, предусматривают контроль за дипломатическим персоналом КНДР за рубежом, а также за грузами, имеющими отношение к этой стране, вводят запрет на банковские транзакции и др. ограничительные меры.