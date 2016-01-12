Немецкая полиция увеличила количество отправленных обратно в Австрию мигрантов

Немецкая полиция возвращает обратно в Австрию все больше беженцев, которые через немецкую территорию намеревались попасть в скандинавские страны. Их количество увеличилось от 60 человек ежедневно в декабре 2015 года, до 200 ежедневно в начале января", - сообщил представитель полиции федеральной земли Верхняя Австрия Давид Фуртнер, передает украинская редакция "Немецкой волны". Через границу именно с этой федеральной землей большинство мигрантов попадают из Австрии в Германию - ежедневно их число составляет от одной до двух тысяч человек.

Пресс-секретарь управления федеральной полиции Мюнхена пояснила, что количество мигрантов, которых отправляют обратно, колеблется каждый день очень сильно - от двузначных до трехзначных цифр. "Если есть соответствующие предпосылки, мы отправляем обратно ориентировочно тех беженцев, которые не собираются просить убежища в Германии", - подчеркнула пресс-секретарь. Никаких новых указаний не пропускать мигрантов на немецкую территорию, по ее словам, нет.

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Большинство мигрантов, которых отправляют обратно в Австрию, - выходцы из Афганистана, которые хотели бы добраться до Дании или Швеции, отмечает в свою очередь Давид Фуртнер. Рост количества отказов в пересечении немецко-австрийской границы, по его словам, совпал с введением пограничного контроля между Данией и Германией, а также - между Швецией и Данией. Также в Австрию возвращают мигрантов без действительных документов.

По словам представителя австрийской полиции, такие меры, однако, не очень эффективны - возвращенные в Австрию мигранты через обходные пути снова попадают в Германию.