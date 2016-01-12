СБ ООН проводит закрытые консультации по гуманитарному кризису в Сирии

08:58, 12 января 2016
Мир
244 0

Около 400 жителей сирийского города Мадаи нуждаются в срочной эвакуации для оказания медицинской помощи, заявил журналистам постпред Новой Зеландии при ООН Герард ван Бохемен.

REUTERS

«Они нуждаются в срочной эвакуации по медицинским показаниям уже сегодня и добиваются разрешения от сирийского правительства покинуть город», — сказал дипломат перед началом слушаний в Совбезе ООН, который в закрытом режиме рассматривает гуманитарную ситуацию в ряде городов страны, блокированных сторонами конфликта, сообщает Росбалт.

Слушания инициированы Новой Зеландией и Испанией. Первые конвои с гуманитарными грузами населению Мадаи уже прибыли в город и помощь раздается.

Читайте такжеМеждународная коалиция разбомбила денежное хранилище ИГ в Мосуле - СМИ

В то же время постпред Сирии при всемирной организации Башар Джафари заявил, что «враждебные правительства» и некоторые СМИ «умышленно нагнетают обстановку» и распространяют недостоверную информацию о гуманитарной ситуации в Сирии для создания неблагоприятного для сирийского правительства фона перед внутрисирийскими переговорами в Женеве, намеченными на 25 января.

«Некоторые инциденты просто сфабрикованы для обвинений в адрес сирийского правительства и оказания негативного влияния на политический процесс», — сказал он журналистам.

«Данные о гуманитарном кризисе в Мадае основаны на ложной информации и полностью игнорируют ухудшение гуманитарного положения в других районах страны, захваченных вооруженными террористическими группировками», —  добавил дипломат.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter