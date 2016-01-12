СБ ООН проводит закрытые консультации по гуманитарному кризису в Сирии

«Они нуждаются в срочной эвакуации по медицинским показаниям уже сегодня и добиваются разрешения от сирийского правительства покинуть город», — сказал дипломат перед началом слушаний в Совбезе ООН, который в закрытом режиме рассматривает гуманитарную ситуацию в ряде городов страны, блокированных сторонами конфликта, сообщает Росбалт.

Слушания инициированы Новой Зеландией и Испанией. Первые конвои с гуманитарными грузами населению Мадаи уже прибыли в город и помощь раздается.

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В то же время постпред Сирии при всемирной организации Башар Джафари заявил, что «враждебные правительства» и некоторые СМИ «умышленно нагнетают обстановку» и распространяют недостоверную информацию о гуманитарной ситуации в Сирии для создания неблагоприятного для сирийского правительства фона перед внутрисирийскими переговорами в Женеве, намеченными на 25 января.

«Некоторые инциденты просто сфабрикованы для обвинений в адрес сирийского правительства и оказания негативного влияния на политический процесс», — сказал он журналистам.

«Данные о гуманитарном кризисе в Мадае основаны на ложной информации и полностью игнорируют ухудшение гуманитарного положения в других районах страны, захваченных вооруженными террористическими группировками», — добавил дипломат.