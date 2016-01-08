В ООН осудили решение Йемена о высылке своего представителя

Зейд Раад аль-Хусейн назвал это решение незаконным, контрпродуктивным и вредным шагом со стороны йеменских властей, передает Би-би-си. "Наша работа заключается не в том, чтобы подчеркивать нарушения, совершенные одной стороной, и игнорировать те, что совершает другая", - заявил комиссар.

Читайте такжеВ Йемене в результате боев правительственных войск с повстанцами погибли 68 человекРанее генсек ООН Пан Ги Мун также осудил решение йеменского МИДа и заявил, что обеспокоен безопасностью остающихся в стране сотрудников международных организаций.

В четверг йеменское правительство распространило пресс-релиз, в котором объявило сотрудника ООН Джорджа Абу аль-Зулофа персоной нон грата.

Власти страны объяснили этот шаг тем, что ООН публикует "некомпетентные пресс-релизы и доклады, посвященные ситуации в сфере прав человека в Йемене".