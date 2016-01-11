Израильские художники заявили о цензуре в отношении карикатур с пророком Мохаммедом

Двое карикатуристов из Израиля пожаловались на цензуру со стороны организаторов посвященной нападению на сатирический журнал Charlie Hebdo выставки. Об этом со ссылкой на The Times of Israel пишет Lenta.ru.

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Отмечается, что Владик Сандлер и Рой Фридлер предоставили карикатуры с изображением пророка Мохаммеда для выставки Apres Charlie ("После "Шарли"), организованной в память о жертвах теракта в редакции Charlie Hebdo 7 января 2015 года в стенах Французского института в Тель-Авиве.

Однако, по словам художников, они обнаружили, что их работы были подвергнуты цензуре. В частности, рисунок Сандлера, на котором обнаженный Мохаммед позирует пяти погибшим французским карикатуристам, был просто убран с выставки. На карикатуре Финдлера изображение пророка, встречающего души художников при входе в рай, организаторы заклеили стикером.

Как рассказал Сандлер, своим рисунком он хотел привлечь внимание к тому факту, что с момента теракта изображение Мохаммеда почти перестало появляться в Charlie Hebdo. Удаление работы с выставки художник объяснил спецзапросом из французского посольства в Израиле.

В свою очередь Французский институт сообщил, что карикатура Сандлера не выставлялась по причине нехватки места. Комментариев по поводу стикера на рисунке Финдлера устроители выставки не дали.

Как сообщал УНИАН, 7 января 2015 года трое вооруженных людей напали на редакцию сатирического журнала, известного тем, что в нем были опубликованы карикатуры с изображением пророка Мохаммеда. Тогда от рук исламистов погибли 12 человек, 10 получили ранения.