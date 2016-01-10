Ватикан обнародовал детали новой книги Папы римского Франциска
14:20, 10 января 2016Мир
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Ватикан обнародовал подробности новой книги Папы римского Франциска под названием "Имя Бога - Милосердие", которая через два дня будет представлена публике в 86 странах мира.
REUTERS
100-страничная книга основана на диалогах Папы с итальянским журналистом Андреа Торниэлли, передает Би-би-си. Она посвящена размышлениям Франциска о сути милосердия Божьего, в частности, о важности милосердного отношения к изгоям общества, таким как заключенные.
Читайте такжеПапа Франциск призвал страны Центральной Америки помочь беженцам с Кубы Книга выходит в свет всего через несколько месяцев после того, как Папа впервые попробовал свои силы в современной музыке.
В ноябре 2015 года Ватикан одобрил выход в свет альбома с композициями, которые представляют собой положенные на музыку избранные речи понтифика.
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