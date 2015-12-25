Папа Римский призвал к солидарности с мигрантами

"Пусть Бог наградит всех тех, и людей, и государства, которые работают над оказанием помощи и принимают многочисленных мигрантов и беженцев", – сказал понтифик в традиционном Рождественском обращении.

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Во время своего традиционного обращения "Городу и миру" папа Франциск также выразил поддержку усилиям ООН по завершению конфликтов в Сирии и Ливии. Он также в очередной раз призвал к миру на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах, охваченных конфликтами.

Ранее на этой неделе Международная организация по миграции и агентство ООН по делам беженцев сообщила, что более миллиона мигрантов прибыли в Европейский союз в этом году. По данным организаций, 3,6 тыс. погибли или исчезли.