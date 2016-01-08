Немецкие самолеты Tornado совершили первые вылеты в Ираке и Сирии

Сегодня немецкие разведывательные самолеты Tornado впервые выполняли задачи в рамках борьбы международной коалиции с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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По словам представителя командования Бундесвера, после выполнения миссии самолеты вернулись на авиабазу НАТО Инджирлик. Цели пилотов были предоставлены из международной штаб-квартиры коалиции в Катаре.

Согласно планам, ежедневно на задания будут вылетать по два разведывательных самолета, пишет Reuters. Полет продлится около трех часов, сообщают источники информагентства в военных кругах. В середине месяца в Инджирлике будут размещены всего шесть Tornado. Таким образом, частота разведполетов может увеличиться.

Подчеркивается, что самолеты Бундесвера выполняют исключительно разведывательные миссии и не осуществляют бомбардировок.

Напомним, всего из Германии предполагается отправка шести разведывательных самолетов "Торнадо" и заправочной авиатехники, фрегата Аугсбург для защиты французского авианосца "Шарль де Голль" и до 1200 военнослужащих.