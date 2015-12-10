Первые немецкие военные самолеты отправились в Сирию для борьбы с ИГИЛ (видео)

16:18, 10 декабря 2015
Мир
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Первая группа немецких военных, которые примут участие в воздушной операции международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство", уже отправлены в Сирию. 

wiki.ru

Об этом сообщает сайт вооруженных сил Германии, передает "Европейская правда".

Бундесвер отчитался, что на турецкую авиабазу "Инджирлик" были отправлены 40 военных, два самолета-разведчика Tornado и самолет-заправщик A310MRTT.

Военных в Турцию доставит военно-транспортный самолет A400M, на борту которого находится также соответствующее оборудование для обеспечения поддержки с земли операций самолетов.

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Всего предполагается отправка шести разведывательных самолетов "Торнадо" и заправочной авиатехники, фрегата Аугсбург для защиты французского авианосца "Шарль де Голль" и до 1200 военнослужащих.

Немецкие военные присоединятся к операции 1 января.

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