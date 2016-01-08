Известный французский канатоходец погиб при падении с высоты 30 метров

Об этом сообщается в Facebook акробатической группы Flying Frenchies.

5 января 32-летний Меле готовился к выполнению популярного трюка, в котором канатоходец переходит от одного воздушного шара к другому. По данным Le Monde, мужчина держался за гондолу аэростата, который неожиданно взлетел.

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В сообщении коллег и друзей спортсмена отмечается, что он оставил после себя замечательные воспоминания, ощущение чувства свободы и возможности мечтать. Меле и его подруга Тифани воспитывали маленькую дочь Леони.

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Он удивительно сильно любил жизнь и оставил этот мир слишком рано, добавили друзья погибшего.