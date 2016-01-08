Известный французский канатоходец погиб при падении с высоты 30 метров
Известный французский канатоходец и экстремал Танкред Меле погиб при падении с 30-метровой высоты.
Об этом сообщается в Facebook акробатической группы Flying Frenchies.
5 января 32-летний Меле готовился к выполнению популярного трюка, в котором канатоходец переходит от одного воздушного шара к другому. По данным Le Monde, мужчина держался за гондолу аэростата, который неожиданно взлетел.
Читайте такжеНачальник российского ГРУ умер не в РФ, а в Ливане - Stratfor
В сообщении коллег и друзей спортсмена отмечается, что он оставил после себя замечательные воспоминания, ощущение чувства свободы и возможности мечтать. Меле и его подруга Тифани воспитывали маленькую дочь Леони.
Читайте такжеВ США умерла девятикратная обладательница "Грэмми" Натали Коул
Он удивительно сильно любил жизнь и оставил этот мир слишком рано, добавили друзья погибшего.