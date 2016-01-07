Уровень безработицы в Еврозоне упал до показателей 2011 года - Евростат

Об этом сообщает со ссылкой на статистическое ведомство ЕС Евростат сообщает Deutsche Welle.

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По данным Евростата, в ноябре 2015 года уровень безработицы в Еврозоне составил 10,5 процента, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в октябре 2015 года. Эти данные превзошли ожидания скептиков относительно перспектив выздоровления европейской экономики, ведь это самый низкий показатель с октября 2011 года. Прогноз уровня безработицы в Еврозоне на ноябрь 2015 года составлял 10,7 процента.

Всего в 19 странах ЕС, где используют евро, не имеют работы 16,9 миллиона человек. Последний пик безработицы в Еврозоне пришелся на сентябрь 2013 года, когда средний уровень безработицы достиг 12,2 процента. С тех пор этот показатель постепенно сокращается.

Впрочем, экономисты опасаются, что экономический рост в Европейском Союзе слишком слабый, чтобы ощутимо структурно повлиять на большую часть безработных в Греции, Испании и Португалии, а также в таких экономически мощных странах, как Италия и Франция.

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Важным является и тот факт, что уровень безработицы в Еврозоне значительно отличается от страны к стране. Самый высокий показатель в сентябре 2015 года был в Греции - 24,9 процента, самый низкий - в Германии 4,5 процента.