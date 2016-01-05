Полиция Испании задержала крупную партию кокаина - BBC

Задержанные являются гражданами Великобритании, Нидерландов и Испании, сообщает BBC Украина.

Наркотик был обнаружен в микроавтобусе на складе в северо-западной области Галисия после "подсказки" от британского национального бюро по борьбе с организованной преступностью.

Предполагают, что кокаин предназначался для дальнейшей транспортировки на курорты южного побережья Коста-дель Соль.

Читайте такжеВ порту Валенсии обнаружили большую партию поддонов, сделанных из кокаина

По словам полиции, это крупнейшая партия наркотиков, перехваченных правоохранителями за прошедшие 17 лет.

Полиция обнаружила там также миллион евро наличных и пистолет.

Испания является важным пунктом нелегальной транспортировки в Европу наркотиков из Южной Америки.

Читайте такжеВ Нидерландах полиция нашла среди ананасового сока более тонны кокаина