В Кельне в канун Нового года было совершено около 80 нападений на женщин
Мэр Кельна Генриетта Рекер созвала экстренное совещание с полицией после поступления сообщений о том, что в канун Нового года в городе было совершено около 80 нападений на женщин.
Большинство из них произошли близ центральной железнодорожной станции города. По предварительным данным, в них участвовали около тысячи агрессивно настроенных молодых мужчин.
Глава полиции Кельна сообщил, что большинство нападавших были выходцами из арабских стран и из Северной Африки, передает Русская служба ВВС.
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Как минимум одна женщина подверглась изнасилованию, многие были ограблены. Среди пострадавших есть и женщины-полицейские.
Полиция пытается выяснить, была ли череда нападений организованным и заранее спланированным актом. Также изучаются записи с камер наблюдения и мобильных телефонов.
Как сообщает местное телевидение, кельнская полиция намерена запросить подкрепление из других районов Германии и установить дополнительные камеры наблюдения в городе.
Также поступают сообщения о нападениях на женщин в Гамбурге и в Штутгарте.