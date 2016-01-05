В Кельне в канун Нового года было совершено около 80 нападений на женщин

Большинство из них произошли близ центральной железнодорожной станции города. По предварительным данным, в них участвовали около тысячи агрессивно настроенных молодых мужчин.

Глава полиции Кельна сообщил, что большинство нападавших были выходцами из арабских стран и из Северной Африки, передает Русская служба ВВС.

Читайте такжеБельгия предоставила убежище 30 тысячам мигрантов

Как минимум одна женщина подверглась изнасилованию, многие были ограблены. Среди пострадавших есть и женщины-полицейские.

Полиция пытается выяснить, была ли череда нападений организованным и заранее спланированным актом. Также изучаются записи с камер наблюдения и мобильных телефонов.

Как сообщает местное телевидение, кельнская полиция намерена запросить подкрепление из других районов Германии и установить дополнительные камеры наблюдения в городе.

Также поступают сообщения о нападениях на женщин в Гамбурге и в Штутгарте.