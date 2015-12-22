ООН: в Европу по морю в 2015 году прибыл 1 миллион беженцев, более половины из них - сирийцы

Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш, передает ТАСС.

"Почти один миллион человек прибыли в Европу по морю в этом году, более 50% из них - сирийцы", - сказал он на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии.

Гутерреш сообщил, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) провело опрос среди 1200 сирийских беженцев, результаты которого подтвердили, что Сирия "испытывает сильнейшую "утечку мозгов". "86% из тех, кого мы опросили, имеют среднее образование. Почти половина из них учились в вузе. Можно только представить себе, какие катастрофические последствия будет иметь подобный "исход" перспектив восстановления Сирии после конфликта", - сказал он.

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Верховный комиссар предупредил, что беженцы из Сирии на Ближнем Востоке "погружаются в нищету" и вынуждены искать пути в Европу. По данным УВКБ и Всемирного банка, 9 из 10 сирийцев в Иордании и Ливане живут за чертой бедности. Во многих случаях им не позволено искать работу, в итоге без содержания оказываются целые семьи. "Только половина всех детей-беженцев ходит в школу", - отметил Гутерреш.

Он также обратил внимание на проблему отсутствия гражданства, с которой сталкиваются новорожденные дети сирийцев, не зарегистрированных в странах Европы из-за сложности бюрократических процедур и опасности быть высланными на охваченную конфликтом родину.

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Антонио Гутерреш призвал добиться скорейшего прекращения войны в Сирии. "Чем дольше она тянется, тем тяжелее будут ее последствия, - предупредил верховный комиссар. - Если конфликт не прекратится быстро, то Сирии, которую мы знаем, придет конец". "То же самое касается Ирака", - подчеркнул он.