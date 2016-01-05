Совбез ООН осудил атаку на посольство Саудовской Аравии в Иране и призвал страны к диалогу

Совет Безопасности ООН осудил нападения на посольство и консульство Саудовской Аравии в Иране, а также призвал обе страны к поддержанию диалога, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Associated Press.

В заявлении отмечается, что атаки «привели к вторжению в дипломатические и консульские здания и нанесли серьезный ущерб».

Члены Совета Безопасности призвали Саудовскую Аравию и Иран «поддерживать диалог и предпринять шаги, чтобы снизить напряжение в регионе».

В принятом заявлении Совбез подчеркивает принципы неприкосновенности для дипломатических и консульских учреждений.

Ранее сообщалось, что представитель Японии при ООН Мотохидэ Ёсикава заявил о желании Токио помочь восстановить баланс на Ближнем Востоке с учетом своих тесных отношений с Саудовской Аравией и Ираном.

Читайте такжеСаудовская Аравия выдвинула условия для восстановления отношений с Ираном

В Саудовской Аравии объявили об исполнении смертного приговора в отношении 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных был указан шиитский проповедник Нимр ан-Нимр.

3 января иранские протестующие напали на посольство Саудовской Аравии в Тегеране, после чего глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство разрывает дипломатические отношения с Ираном.