BBC: В Тель-Авиве ищут преступника, застрелившего двух человек

В Тель-Авиве силовики ищут преступника, который застрелил двух человек перед входом в пользующийся популярностью бар.

Об этом сообщает BBC Украина.

Убийца также ранил семерых, двое из которых в тяжелом состоянии. Он стрелял по людям из автоматической винтовки, выпустив не менее 15 пуль, а затем скрылся.

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Операция по поиску продолжалась всю ночь.

Происшествие случилось в пятницу в центре города, на улице Дизенгоф, где много баров и кафе.