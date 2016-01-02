BBC: В Тель-Авиве ищут преступника, застрелившего двух человек
15:39, 02 января 2016Мир
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Операция по поиску продолжалась всю ночь.
REUTERS
В Тель-Авиве силовики ищут преступника, который застрелил двух человек перед входом в пользующийся популярностью бар.
Об этом сообщает BBC Украина.
Убийца также ранил семерых, двое из которых в тяжелом состоянии. Он стрелял по людям из автоматической винтовки, выпустив не менее 15 пуль, а затем скрылся.
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Операция по поиску продолжалась всю ночь.
Происшествие случилось в пятницу в центре города, на улице Дизенгоф, где много баров и кафе.
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