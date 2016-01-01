В Тель-Авиве неизвестный расстрелял посетителей паба, есть погибшие (фото, видео)

Как сообщает Haaretz, по меньшей мере семь человек получили ранения - двое находятся в тяжелом состоянии, остальные отделались легкими повреждениями. Одним из погибших является сотрудник заведения по имени Алон Бакал.

Отмечается, что несколько человек из числа пострадавших отмечали день рождения.

Инцидент произошел в баре "Симта" на улице Дизенгоф, 122, однако нападавший, который смог убежать, якобы также стрелял и по близлежащим заведениям.

Полиция разыскивает подозреваемого. Версия терроризма не исключается, однако правоохранители рассматривают и другие причины произошедшего.