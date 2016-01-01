В Тель-Авиве неизвестный расстрелял посетителей паба, есть погибшие (фото, видео)
19:29, 01 января 2016Мир
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В центре Тель-Авива неизвестный открыл огонь по посетителям паба, в результате чего два человека были убиты.
В Тель-Авиве неизвестный открыл огонь по посетителям паба / haaretz.com
Как сообщает Haaretz, по меньшей мере семь человек получили ранения - двое находятся в тяжелом состоянии, остальные отделались легкими повреждениями. Одним из погибших является сотрудник заведения по имени Алон Бакал.
Отмечается, что несколько человек из числа пострадавших отмечали день рождения.
Инцидент произошел в баре "Симта" на улице Дизенгоф, 122, однако нападавший, который смог убежать, якобы также стрелял и по близлежащим заведениям.
Полиция разыскивает подозреваемого. Версия терроризма не исключается, однако правоохранители рассматривают и другие причины произошедшего.
Место происшествия / haaretz.com
Полиция ведет поиск нападавшего / haaretz.com
Предполагаемый нападавший / haaretz.com
Застреленный сотрудник паба / haaretz.com
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