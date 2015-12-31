Зять Путина получил $1,75 миллиарда госфинансирования по льготной ставке - Reuters

Государственные средства предоставлены на нефтехимический проект компании, в которой крупный пакет акций принадлежит бизнесмену Кириллу Шамалову, мужу Катерины Тихоновой – предполагаемой младшей дочери президента РФ. Об этом идет речь в расследовании Reuters.

Читайте также"Фактов противоправной деятельности нет": В Совфеде РФ отреагировали на запрос фонда Навального о Чайке

По информации издания, 33-летнему Шамалову принадлежит пятая часть "Сибура", крупнейшей в России нефтехимической компании. В декабре "Сибур" получил $1,75 миллиарда из денег Фонда национального благосостояния на строительство гигантского комплекса в Тюменской области, под Тобольском.

Согласно документам правительства и компании, "Сибур" смог одолжить деньги по низкой ставке, которая сейчас составляет 2%. Финансовые аналитики называют это "дешевыми деньгами". Артем Усманов, аналитик финансовой группы "БКС", сказал, что при рыночной сделке ставка с аналогичными условиями должна была бы составить не менее 7%. Ирина Ализаровская, аналитик Raiffeisenbank, назвала заем "достаточно дешевым длинным финансированием".

На запрос о комментарии Шамалов не ответил. Представитель "Сибура" сказал, что у компании "нет информации о родственных связях и взаимоотношениях акционеров компании с президентом России". По его словам, заявка на финансирование "прошла сложные многоступенчатые процедуры, прописанные в соответствующих нормативных актах".

Читайте такжеReuters рассказал о свадьбе предполагаемой дочери Путина и бизнесмена Шамалова

Отмечается, что Фонд национального благосостояния, который, согласно формулировке российского Минфина, "призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан России", на начало 2015 года оценивался в 4,8 триллиона рублей (на тот момент $72 миллиарда), в основном используется для инфраструктурных проектов - строительство и модернизация железных и автомобильных дорог.

Средства госфонда составляют часть из необходимых для тобольского проекта $9,5 миллиарда. Проект может стать ключевым для будущего Сибура и для стоимости доли в нем Шамалова.

Отметим, что после того как Шамалов женился на дочери Путина в 2013 году, его доля в "Сибуре" увеличилась в пять раз, и компания инвестировала внушительные средства в Запсибнефтехим. Шамалов является вторым по размеру доли акционером компании с пакетом 21,3%. Стоимость этой доли сейчас может составить около $2,85 миллиарда.