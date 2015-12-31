Ирак напомнил Турции об обещании вывести войска с севера страны

По его словам, для Турции нет никаких оснований подвергать своих военных инструкторов на опасность, направляя их «вглубь иракской территории», передает Радио Свобода.

Ранее в среду, 30 декабря, министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари предупредил, что Багдад может прибегнуть к военной силе, чтобы защититься, как он сказал, от «вторжения турецких войск».

Турция ранее в этом месяце ввела около 150 своих военных на военную базу Башика на севере Ирака, в местности, где местные курды и другие народы Ирака воюют против боевиков «Исламского государства», позиции которых расположены неподалеку. По словам Анкары, речь шла лишь о ротации на этой базе турецкого персонала, который находился там и раньше с согласия Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака, хотя и, как кажется, без согласия центральной власти Ирака. Несколько позже Турция вывела часть этих военных и заявила, что выведет еще часть, но вот о полном выводе оттуда не может быть и речи.

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Город Башика и база возле него, что близ оккупированного исламистами города Мосула на севере Ирака, лежит примерно в 90 километрах от границы с Турцией.

Как ожидают, этот дипломатический скандал станет темой обсуждения в ходе планируемого на следующий месяц визита в Турцию вице-президента США Джозефа Байдена.