Ирак напомнил Турции об обещании вывести войска с севера страны
Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил, что Турция не выполнила обещания вывести свои войска из северной части Ирака, где они учат местных ополченцев воевать против экстремистской группировки «Исламское государство».
По его словам, для Турции нет никаких оснований подвергать своих военных инструкторов на опасность, направляя их «вглубь иракской территории», передает Радио Свобода.
Ранее в среду, 30 декабря, министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари предупредил, что Багдад может прибегнуть к военной силе, чтобы защититься, как он сказал, от «вторжения турецких войск».
Турция ранее в этом месяце ввела около 150 своих военных на военную базу Башика на севере Ирака, в местности, где местные курды и другие народы Ирака воюют против боевиков «Исламского государства», позиции которых расположены неподалеку. По словам Анкары, речь шла лишь о ротации на этой базе турецкого персонала, который находился там и раньше с согласия Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака, хотя и, как кажется, без согласия центральной власти Ирака. Несколько позже Турция вывела часть этих военных и заявила, что выведет еще часть, но вот о полном выводе оттуда не может быть и речи.
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Город Башика и база возле него, что близ оккупированного исламистами города Мосула на севере Ирака, лежит примерно в 90 километрах от границы с Турцией.
Как ожидают, этот дипломатический скандал станет темой обсуждения в ходе планируемого на следующий месяц визита в Турцию вице-президента США Джозефа Байдена.