В Дубае построят собственный "Тадж-Махал" (фото)

"Тадж-Арабия" разместится на 8 га на территории развлекательного парка Dubailand. Комплекс будет включать в себя пятизвездочный отель, номерной фонд которого составит около 400 комнат, 300 жилых апартаментов, магазины, бутики и банкетный зал на 2 тыс. человек, передают "Русские Эмираты". Стоимость проекта оценивается $1 млрд.

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Авторы проекта надеются, что "Тадж-Арабия" станет не только крупнейшим строительным проектом в истории эмирата со времен возведения Бурж Халифы (самый высокий небоскреб в мире), но и станет "туристической Меккой" во время проведения Экспо-2020 в Дубае.

В октябре сообщалось, что в Дубае построят отель-небоскреб The Rosemont Hotel&Residences, на крыше которого соорудят искусственные джунгли и пляж. В мае стало известно, что во второй половине 2017 года в городе появится первая в мире гостиница, которая будет полностью обеспечиваться электроэнергией от работы солнечных батарей.

Тадж‑Махал считается самым известным сооружением в Индии. Это мавзолей‑мечеть в Агре был построен в 1653 году по приказу падишаха Шах‑Джахана в память о жене Мумтаз‑Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. В 1983 году Тадж‑Махал был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.